Боксер Акопкохян объявил голодовку из-за итогов выборов в Армении

ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Советский боксер, чемпион Европы и мира Исраел Акопкохян заявил, что объявляет голодовку, протестуя из-за результатов парламентских выборов в Армении 7 июня.

"Я объявляю голодовку... У нас пытаются отнять наш голос. Не имеют право это делать", - заявил Акопкохян во время акции протеста у здания ЦИК. Он заявил, что присоединяется к требованиям о проведении новых выборов.