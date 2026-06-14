Боксер Акопкохян объявил голодовку из-за итогов выборов в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советский боксер, чемпион Европы и мира Исраел Акопкохян объявил голодовку в знак протеста против результатов парламентских выборов в Армении.
- Согласно окончательным результатам выборов в Армении, в парламент нового созыва прошли три политические силы: правящая партия «Гражданский договор» и оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения».
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Советский боксер, чемпион Европы и мира Исраел Акопкохян заявил, что объявляет голодовку, протестуя из-за результатов парламентских выборов в Армении 7 июня.
В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты выборов, согласно которым в парламент нового созыва прошли три политические силы - правящая партия "Гражданский договор", оппозиционные блоки "Сильная Армения " и "Армения". Согласно данным Центризбиркома, еще одна оппозиционная сила - партия "Процветающая Армения" четырехпроцентный барьер не преодолела.
"Я объявляю голодовку... У нас пытаются отнять наш голос. Не имеют право это делать", - заявил Акопкохян во время акции протеста у здания ЦИК. Он заявил, что присоединяется к требованиям о проведении новых выборов.