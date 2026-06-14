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Боксер Акопкохян объявил голодовку из-за итогов выборов в Армении - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Боксер Акопкохян объявил голодовку из-за итогов выборов в Армении

Боксер Акопкохян объявил голодовку, протестуя из-за итогов выборов в Армении

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПродажа армянских флагов в Ереване в преддверии Парламентских выборов
Продажа армянских флагов в Ереване в преддверии Парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советский боксер, чемпион Европы и мира Исраел Акопкохян объявил голодовку в знак протеста против результатов парламентских выборов в Армении.
  • Согласно окончательным результатам выборов в Армении, в парламент нового созыва прошли три политические силы: правящая партия «Гражданский договор» и оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения».
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Советский боксер, чемпион Европы и мира Исраел Акопкохян заявил, что объявляет голодовку, протестуя из-за результатов парламентских выборов в Армении 7 июня.
В воскресенье ЦИК обнародовал окончательные результаты выборов, согласно которым в парламент нового созыва прошли три политические силы - правящая партия "Гражданский договор", оппозиционные блоки "Сильная Армения " и "Армения". Согласно данным Центризбиркома, еще одна оппозиционная сила - партия "Процветающая Армения" четырехпроцентный барьер не преодолела.
"Я объявляю голодовку... У нас пытаются отнять наш голос. Не имеют право это делать", - заявил Акопкохян во время акции протеста у здания ЦИК. Он заявил, что присоединяется к требованиям о проведении новых выборов.
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