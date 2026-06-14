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В Нью-Йорке десятки тысяч участвовали в беспорядках после победы "Никс" - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Баскетбол
 
18:01 14.06.2026 (обновлено: 22:20 14.06.2026)
В Нью-Йорке десятки тысяч участвовали в беспорядках после победы "Никс"

В Нью-Йорке десятки тысяч приняли участие в беспорядках после победы "Никс"

© REUTERS / Jeenah MoonБолельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026
Болельщики празднуют победу Нью-Йорк Никс в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Болельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА произошли беспорядки с участием десятков тысяч человек.
  • В ходе беспорядков десять правоохранителей получили травмы, был ранен подросток, четыре человека получили колотые раны, арестованы 63 человека.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек участвовали в беспорядках в Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка.
"Во время матча New York Knicks к северу от "Мэдисон-сквер-гарден" - на участке между Пятой и Девятой авеню - стали собираться большие группы неконтролируемых болельщиков. Численность этих толп в итоге достигла десятки тысяч человек", - сообщили в полиции.
В управлении добавили, что по ходу игры и после ее завершения поведение собравшихся становилось разрушительным. Зафиксировали множество случаев безрассудных и опасных действий.
Десять правоохранителей получили травмы, одного подростка ранили из огнестрельного оружия прямо в районе Таймс-сквер, четыре человека получили колотые раны, арестованы были 63 человека, сообщили в полиции.
Погромы в Нью-Йорке после победы местной команды в финале НБА - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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