Болельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026

Болельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026

© REUTERS / Jeenah Moon Болельщики празднуют победу "Нью-Йорк Никс" в пятом матче финала НБА на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 13 июня 2026

В Нью-Йорке десятки тысяч участвовали в беспорядках после победы "Никс"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА произошли беспорядки с участием десятков тысяч человек.

В ходе беспорядков десять правоохранителей получили травмы, был ранен подросток, четыре человека получили колотые раны, арестованы 63 человека.

НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек участвовали в беспорядках в Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка.

"Во время матча New York Knicks к северу от "Мэдисон-сквер-гарден" - на участке между Пятой и Девятой авеню - стали собираться большие группы неконтролируемых болельщиков. Численность этих толп в итоге достигла десятки тысяч человек", - сообщили в полиции.

В управлении добавили, что по ходу игры и после ее завершения поведение собравшихся становилось разрушительным. Зафиксировали множество случаев безрассудных и опасных действий.