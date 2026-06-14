В Нью-Йорке десятки тысяч участвовали в беспорядках после победы "Никс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА произошли беспорядки с участием десятков тысяч человек.
- В ходе беспорядков десять правоохранителей получили травмы, был ранен подросток, четыре человека получили колотые раны, арестованы 63 человека.
НЬЮ-ЙОРК, 14 июн - РИА Новости. Десятки тысяч человек участвовали в беспорядках в Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА, сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка.
"Во время матча New York Knicks к северу от "Мэдисон-сквер-гарден" - на участке между Пятой и Девятой авеню - стали собираться большие группы неконтролируемых болельщиков. Численность этих толп в итоге достигла десятки тысяч человек", - сообщили в полиции.
В управлении добавили, что по ходу игры и после ее завершения поведение собравшихся становилось разрушительным. Зафиксировали множество случаев безрассудных и опасных действий.
Десять правоохранителей получили травмы, одного подростка ранили из огнестрельного оружия прямо в районе Таймс-сквер, четыре человека получили колотые раны, арестованы были 63 человека, сообщили в полиции.