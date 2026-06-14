В Костромской области нашли обломки сбитого беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки уничтоженного БПЛА обнаружили возле деревни Алеево Красносельского района в Костромской области.
- Поиски второго беспилотника прекратили, установлено, что он был уничтожен в воздухе.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены возле деревни Алеево Костромской области, сообщил губернатор Сергей Ситников.
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"Обломки уничтоженного БПЛА обнаружены возле деревни Алеево Красносельского района. По итогам обследования, они не содержат взрывчатки и опасности не представляют", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что поиски второго беспилотника прекращены. Установлено, что он был уничтожен в воздухе.
В ночь на воскресенье глава региона Сергей Ситников сообщил о том, что в области была объявлена максимальная беспилотная опасность.
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