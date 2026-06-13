В Госдуме оценили включение Кучерова и Василевского в сборную звезд НХЛ

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Включение форварда "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова и его партнера по команде вратаря Андрея Василевского в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является заслуженным признанием, в лиге оценивают уровень мастерства и вклад игроков и не смотрят на их национальность, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Василевский по итогам минувшего регулярного чемпионата во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу "Везина Трофи". Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, и форварду во второй раз вручили "Харт Трофи" - как игроку, внесшему наибольший вклад в успех команды в чемпионате НХЛ.