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В Госдуме оценили включение Кучерова и Василевского в сборную звезд НХЛ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Хоккей
 
16:31 13.06.2026 (обновлено: 16:56 13.06.2026)
В Госдуме оценили включение Кучерова и Василевского в сборную звезд НХЛ

Журова назвала заслуженным включение Кучерова и Василевского в сборную звезд НХЛ

© Фото : nhl.com/lightningГолкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский
Голкипер Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : nhl.com/lightning
Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форварды Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг» включены в первую сборную звезд сезона-2025/26 НХЛ.
  • В звездную команду также вошли нападающие Джейсон Робертсон, Коннор Макдэвид, защитники Кейл Макар и Зак Веренски.
  • Светлана Журова отметила, что в НХЛ оценивают игроков по их мастерству и вкладу в команду, независимо от национальности.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Включение форварда "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова и его партнера по команде вратаря Андрея Василевского в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является заслуженным признанием, в лиге оценивают уровень мастерства и вклад игроков и не смотрят на их национальность, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Также в звездную команду вошли нападающие Джейсон Робертсон ("Даллас Старз") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), защитники Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш") и Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс").
Национальной хоккейной лиге игроков оценивают по заслугам, а не исходя из их национальности. Оценивают только по игре, по статистике и по пользе, приносимой своей команде. И этот выбор Андрея Василевского и Никиты Кучерова – показатель честного подхода лиги. На что человек наиграл, то он и получил. Это отличное достижение и хороший повод для гордости за наших ребят", - сказала Журова.
Василевский по итогам минувшего регулярного чемпионата во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу "Везина Трофи". Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, и форварду во второй раз вручили "Харт Трофи" - как игроку, внесшему наибольший вклад в успех команды в чемпионате НХЛ.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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ХоккейСпортСветлана ЖуроваГосдума РФАндрей ВасилевскийНикита КучеровДжейсон РобертсонДаллас СтарзЭдмонтон ОйлерзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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