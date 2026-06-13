"В России такого не было бы": Журова высказалась о скандале с кражей на ЧМ

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что на проходивших в России Олимпийских играх - 2014 в Сочи и чемпионате мира - 2018 по футболу были абсолютно исключены скандалы, подобные происшедшему в США, где в преддверии старта на мировом первенстве неизвестные обокрали сборную Англии.