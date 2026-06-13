Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова заявила, что на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и чемпионате мира 2018 года по футболу в России подобные скандалы были исключены из-за высокого уровня безопасности.
- Во время перевозки снаряжения сборной Англии в США большая часть вещей команды была украдена.
- Первый матч группового этапа чемпионата мира сборная Англии проведет 17 июня в Далласе с командой Хорватии.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что на проходивших в России Олимпийских играх - 2014 в Сочи и чемпионате мира - 2018 по футболу были абсолютно исключены скандалы, подобные происшедшему в США, где в преддверии старта на мировом первенстве неизвестные обокрали сборную Англии.
По информации портала Foot Mercato, во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большая часть вещей команды была украдена. Сообщается, что игроки потеряли бутсы, в которых планировали играть матчи чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Первый матч группового этапа англичане проведут 17 июня в Далласе с командой Хорватии.
"У нас и на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, и на чемпионате мира по футболу 2018 года подобные инциденты были просто исключены. Потому что на всех участках движения был достаточно серьезный контроль за безопасностью всех участников соревнований. И я даже гипотетически не могу предположить, что должно было произойти для того, чтобы что-то подобное могло случиться в России. Потому что все команды всегда перемещались под (усиленным) сопровождением соответствующих служб, которые постоянно отслеживали, как у нас говорят, весь периметр безопасности", - сказала Журова, комментируя скандал со сборной Англии в США.
"Но в Америке считают, что у них более свободная и безопасная страна. И что ничего подобного случиться не может", - отметила собеседница агентства.
На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Чемпионат мира - 2026 впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Англичане являются победителем домашнего чемпионата мира 1966 года.