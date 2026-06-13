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Винисиус заявил, что намерен вернуть Бразилию на вершину - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
09:21 13.06.2026 (обновлено: 09:40 13.06.2026)
Винисиус заявил, что намерен вернуть Бразилию на вершину

Винисиус заявил о намерении вернуть величие сборной Бразилии на ЧМ

© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор
Полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© пресс-служба клуба "Реал Мадрид"
Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Винисиус Жуниор заявил, что намерен вернуть величие сборной Бразилии своей игрой на чемпионате мира.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, а сборная Бразилии сыграет в группе C с Марокко, Гаити и Шотландией.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Футболист мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор заявил, что намерен своей игрой на чемпионате мира вернуть величие национальной команде.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
«
"Я здесь не для того, чтобы быть лучшим игроком турнира. Я здесь, чтобы вернуть Бразилию на вершину. У меня больше опыта, и я готов провести отличный турнир. Последний чемпионат мира научил меня тому, что нужно быть готовым до последней минуты игры, потому что детали определяют ход турнира. Мы надеемся сделать все иначе, чем на прошлом чемпионате мира, и вырваться вперед за счет мелких деталей", - приводит слова Винисиуса O Globo.
Сборная Бразилии является единственной национальной командой в истории, которой удалось пять раз выиграть чемпионат мира по футболу. Свое последнее золото мундиаля "пентакампеоны" завоевывали в 2002 году. Бразильцы принимают участие в мировом первенстве 23-й раз в своей истории и являются единственной командой, которая ни разу не пропускала чемпионаты мира.
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