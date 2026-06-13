Винисиус заявил, что намерен вернуть Бразилию на вершину

Сборная Бразилии является единственной национальной командой в истории, которой удалось пять раз выиграть чемпионат мира по футболу. Свое последнее золото мундиаля "пентакампеоны" завоевывали в 2002 году. Бразильцы принимают участие в мировом первенстве 23-й раз в своей истории и являются единственной командой, которая ни разу не пропускала чемпионаты мира.