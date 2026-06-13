Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X призвали Владимира Зеленского не радоваться заявлению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X призвали Владимира Зеленского не радоваться заявлению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение.
"Учитывая культ Степана Бандеры и ваше недавнее чествование его фашистских группировок ОУН*-УПА*, которые совершили этнические чистки в ряде стран, являющихся в настоящее время членами ЕС, вы не вступите в объединение", — написал один.
"Украинская свинья, прославление бандеровщины и фашизма противоречит ценностям Евросоюза. Поэтому Украина никогда не станет членом объединения", — отметил другой.
"Народ не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО, а ваши европейские нежелательные друзья скоро исчезнут, и, будем надеяться, их посадят в тюрьму", — обрушился с критикой третий.
"Ты хочешь, чтобы Европу напрямую втянули в твою войну, злой маленький карлик... Вот почему ты так упорно добиваешься членства в ЕС", — резюмировал еще один пользователь.
В пятницу глава ЕК сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.
Владимир Зеленский позже поблагодарил европейских союзников, назвав решение о переговорах о вступлении Украины в Евросоюз "шагом во имя Европы".
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.