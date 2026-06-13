Дед погибшего Ядыкина был профессиональным охотником, рассказал друг семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ Дед хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, был профессиональным охотником.

Он не мог положить в машину заряженное оружие, сообщил друг семьи Ядыкиных Юрий.

УФА, 13 июн - РИА Новости. Дед хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, был профессиональным охотником и не мог положить в машину заряженное оружие, сообщил РИА Новости друг семьи Ядыкиных Юрий.

Отпевание хоккеиста и его деда проходит в Успенском кафедральном соборе. Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане.

"Нет, он профессионал. Даже в голове у него такого не было, он технически подкованный человек", - сказал житель Салавата , друг семьи Ядыкиных Юрий, отвечая на вопрос РИА Новости, мог ли дедушка Егора держать в машине заряженное ружье.

Мужчина рассказал, что дед Ядыкина был охотником.

"В последний раз с дедом Егора Василием говорил во вторник. Говорили о его машине, я механик. Он любитель правильной езды и хороших машин", - рассказал Юрий.

Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.

По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.