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Дед погибшего Ядыкина был профессиональным охотником, рассказал друг семьи - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Хоккей
 
12:37 13.06.2026 (обновлено: 12:41 13.06.2026)
Дед погибшего Ядыкина был профессиональным охотником, рассказал друг семьи

РИА Новости: дед погибшего хоккеиста Ядыкина был профессиональным охотником

© Фото : соцсети ХК "Омские Ястребы"Егор Ядыкин
Егор Ядыкин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : соцсети ХК "Омские Ястребы"
Егор Ядыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дед хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, был профессиональным охотником.
  • Он не мог положить в машину заряженное оружие, сообщил друг семьи Ядыкиных Юрий.
УФА, 13 июн - РИА Новости. Дед хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, был профессиональным охотником и не мог положить в машину заряженное оружие, сообщил РИА Новости друг семьи Ядыкиных Юрий.
Отпевание хоккеиста и его деда проходит в Успенском кафедральном соборе. Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане.
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"Нет, он профессионал. Даже в голове у него такого не было, он технически подкованный человек", - сказал житель Салавата, друг семьи Ядыкиных Юрий, отвечая на вопрос РИА Новости, мог ли дедушка Егора держать в машине заряженное ружье.
Мужчина рассказал, что дед Ядыкина был охотником.
"В последний раз с дедом Егора Василием говорил во вторник. Говорили о его машине, я механик. Он любитель правильной езды и хороших машин", - рассказал Юрий.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге семь очков (два гола и пять передач) в 64 матчах.
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