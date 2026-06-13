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В Башкирии началось прощание с хоккеистом Ядыкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина началось в Успенском кафедральном соборе города Салават.

Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане, кроме того, в храме отпевают и деда хоккеиста.

УФА, 13 июн - РИА Новости. Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, началось в храме города, передает корреспондент РИА Новости.

Отпевание хоккеиста проходит в Успенском кафедральном соборе.

Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане.

Кроме хоккеиста отпевают и его деда, покончившего с собой после того, что случилось с внуком.

Ранее в следственное управление СК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству пояснили, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.

По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.