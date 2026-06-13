В Башкирии началось прощание с хоккеистом Ядыкиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина началось в Успенском кафедральном соборе города Салават.
- Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане, кроме того, в храме отпевают и деда хоккеиста.
УФА, 13 июн - РИА Новости. Отпевание хоккеиста Егора Ядыкина, скончавшегося в башкирском Салавате от случайного выстрела ружья, началось в храме города, передает корреспондент РИА Новости.
Отпевание хоккеиста проходит в Успенском кафедральном соборе.
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Попрощаться с Ядыкиным пришли родные, друзья, коллеги-спортсмены и горожане.
Кроме хоккеиста отпевают и его деда, покончившего с собой после того, что случилось с внуком.
Ранее в следственное управление СК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству пояснили, что второе тело принадлежит деду Ядыкина. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.