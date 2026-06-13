Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по центральному рынку в Сватово в ЛНР - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 13.06.2026 (обновлено: 22:16 13.06.2026)
ВСУ ударили по центральному рынку в Сватово в ЛНР

При атаке дрона ВСУ на центральный рынок в Сватово в ЛНР пострадали семь человек

© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово
Последствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ целенаправленно атаковали рынок в Сватово в ЛНР.
  • Пострадали семь человек, им оказывают медицинскую помощь.
  • Противник за сутки направил на республику около 40 дронов, большинство из них сбили.
ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские боевики совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово
Последствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово
Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий, их также фиксирует Следственный комитет.
"Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла. За минувшие сутки неонацисты направили порядка 40 БПЛА", — подчеркнул глава региона, добавив, что большинство из них сбили средства ПВО.
© Фото : пресс-служба главы ЛНРПоследствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово
Последствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Последствия атаки ВСУ по центральному рынку в Сватово
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, в ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Всех убью — один останусь: Киев вошел в режим берсерка
5 июня, 15:49
В МИД России заявили, что армия в ответ будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСватовоЛеонид ПасечникПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала