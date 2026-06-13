ВСУ ударили по центральному рынку в Сватово в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ целенаправленно атаковали рынок в Сватово в ЛНР.

Пострадали семь человек, им оказывают медицинскую помощь.

Противник за сутки направил на республику около 40 дронов, большинство из них сбили.

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские боевики совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", — написал он на платформе "Макс"

Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий, их также фиксирует Следственный комитет.

"Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла. За минувшие сутки неонацисты направили порядка 40 БПЛА", — подчеркнул глава региона, добавив, что большинство из них сбили средства ПВО.

ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Так, в ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.