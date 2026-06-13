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ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в Сумскую область - РИА Новости, 13.06.2026
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ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в Сумскую область

РИА Новости: ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения в Сумскую область

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения в Сумскую область на фоне потерь.
  • Среди перебрасываемых подразделений — личный состав 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады из Днепропетровской области, а также подразделения 1020-го зенитного артиллерийского полка и 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Командование ВСУ на фоне потерь на сумском направлении перебрасывает в регион дополнительные подразделения из других областей Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По его словам, в зону боевых действий направляется личный состав 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады из Днепропетровской области.
"Анализ публикаций вражеских "волонтеров" показал, что на фоне колоссальных потерь ВСУ в Сумской области командование украинской армии вынуждено перебрасывать на данный участок фронта личный состав 5-й ОТМБр из Днепропетровской области", - рассказал собеседник агентства.
Собеседник добавил, что перебросили новые подразделения 1020-го зенитного артиллерийского полка и 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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