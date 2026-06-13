Васильев о краже на ЧМ: в США всех интересует только нажива

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Кража инвентаря и амуниции у футбольной сборной Англии на чемпионате мира неудивительна, поскольку в США все заинтересованы в получении максимальной прибыли и не считают нужным нести излишние затраты на обеспечение безопасности команд, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"И никто не может вспомнить, чтобы американцы когда-либо действительно проводили на хорошем уровне спортивные мероприятия в условиях, при которых они могли бы не очень много заработать, но предоставить комфортные условия для всех участников. Так что ничего сверхъестественного не произошло, этого и следовало ожидать. Зачем им дополнительно тратиться на обеспечение безопасности для кого-то? А ведь на любые такие массовые мероприятия слетается масса жуликов, воров и им подобных, чтобы чем-то поживиться", - подчеркнул собеседник агентства.