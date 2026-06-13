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Васильев о краже на ЧМ: в США всех интересует только нажива - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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15:00 13.06.2026 (обновлено: 15:13 13.06.2026)
Васильев о краже на ЧМ: в США всех интересует только нажива

Биатлонист Васильев: кража инвентаря сборной Англии на ЧМ неудивительна

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У футбольной сборной Англии на чемпионате мира украли инвентарь и амуницию, включая бутсы и мячи.
  • По мнению Дмитрия Васильева, в США при организации крупных спортивных событий приоритет отдается получению максимальной прибыли, а не обеспечению безопасности команд.
  • Сборная Англии проведет первую игру на групповом этапе 17 июня в Далласе с командой Хорватии.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Кража инвентаря и амуниции у футбольной сборной Англии на чемпионате мира неудивительна, поскольку в США все заинтересованы в получении максимальной прибыли и не считают нужным нести излишние затраты на обеспечение безопасности команд, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
По информации портала Foot Mercato, во время перевозки снаряжения из Флориды на базу сборной Англии в Канзас-Сити большая часть вещей команды была украдена. Сообщается, что игроки утратили бутсы, в которых планировали играть в матчах чемпионата мира, а также мячи и различные принадлежности, используемые техническим персоналом. Первую игру на групповом этапе англичане проведут 17 июня в Далласе с командой Хорватии.
"Какой бы не казалась Америка великой и богатой страной, но в США к проведению таких крупных соревнований подходят только с одной прагматичной точки зрения – надо заработать как можно больше денег. А все остальное их мало волнует. Достаточно вспомнить зимнюю Олимпиаду 1980 года в Лейк-Плэсиде, когда наших спортсменов поселили в построенную тюрьму для малолетних преступников. Минимум затрат и максимум наживы – это подход американцев", - сказал Васильев, комментируя скандал со сборной Англии.
"И никто не может вспомнить, чтобы американцы когда-либо действительно проводили на хорошем уровне спортивные мероприятия в условиях, при которых они могли бы не очень много заработать, но предоставить комфортные условия для всех участников. Так что ничего сверхъестественного не произошло, этого и следовало ожидать. Зачем им дополнительно тратиться на обеспечение безопасности для кого-то? А ведь на любые такие массовые мероприятия слетается масса жуликов, воров и им подобных, чтобы чем-то поживиться", - подчеркнул собеседник агентства.
На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L, где встретится с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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