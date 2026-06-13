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Уциев завершил карьеру после 19 сезонов в "Ахмате" - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
18:37 13.06.2026 (обновлено: 18:39 13.06.2026)
Уциев завершил карьеру после 19 сезонов в "Ахмате"

Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРизван Уциев
Ризван Уциев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет.
  • Уциев провел шесть матчей за «Ахмат» в минувшем сезоне и продолжит приносить пользу клубу в ином качестве.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет, сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба "Ахмат".
В минувшем сезоне Уциев провел за "Ахмат" шесть матчей во всех турнирах.
"Легенда чеченского футбола и родного клуба "Ахмат" Ризван Уциев принял решение завершить карьеру игрока. Ризван Уциев один из немногих футболистов в стране и мире, кто посвятил всю свою профессиональную карьеру одному, родному клубу! Отдав долг команде на футбольном поле, Ризван продолжит приносить пользу родному клубу и чеченскому футболу в ином качестве", - отмечается в заявлении.
Уциев на взрослом уровне выступал за "Ахмат" с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил восемь мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 - в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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