Уциев завершил карьеру после 19 сезонов в "Ахмате"

"Легенда чеченского футбола и родного клуба "Ахмат" Ризван Уциев принял решение завершить карьеру игрока. Ризван Уциев один из немногих футболистов в стране и мире, кто посвятил всю свою профессиональную карьеру одному, родному клубу! Отдав долг команде на футбольном поле, Ризван продолжит приносить пользу родному клубу и чеченскому футболу в ином качестве", - отмечается в заявлении.