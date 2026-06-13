Депутат Рады рассказал, как Киев зарабатывает на закупках снарядов из ЕС

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, закупая снаряды на деньги из Евросоюза по в 12 раз завышенным ценам.