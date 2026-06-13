Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта.
- По его словам, снаряды закупаются на деньги из Евросоюза по ценам, завышенным в 12 раз.
- Дубинский допускает, что снаряды могут обходиться дороже, чем поставляемые в РФ и КНДР, но считает, что даже при максимальной цене в две тысячи евро возможна двухкратная выгода.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что украинские власти зарабатывают на продолжении военного конфликта, закупая снаряды на деньги из Евросоюза по в 12 раз завышенным ценам.
"Стоимость 152 миллиметрового снаряда для РФ и КНДР 300-500 долларов (260-430 евро - ред.). То есть, за 300 миллионов евро РФ или КНДР могут сделать 600-1000 тысяч снарядов. Тогда как Украина купит 50 тысяч. Разница в 12 раз. Она сядет "партии войны" на карман", - написал Дубинский в Telegram-канале.
Сам Дубинский допускает, что закупаемые в ЕС снаряды могут обходиться киевскому режиму дороже, чем поставляемые в РФ и КНДР, но, по его мнению, наибольшая возможная цена, две тысяч евро, все еще оставляет возможность для получения двухкратной выгоды.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна дополнительно выделит 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Средства пойдут на снабжение ВСУ партией из 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.
NYT посчитала, сколько переплатила Украина на закупках оружия
6 октября 2025, 14:11