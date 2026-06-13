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"Все согласились". Слова фон дер Ляйен об Украине шокировали журналиста - РИА Новости, 13.06.2026
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14:42 13.06.2026
"Все согласились". Слова фон дер Ляйен об Украине шокировали журналиста

Фази предрек крах ЕС после слов фон дер Ляйен о переговорах о вступлении Украины

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Томас Фази заявил, что Евросоюз ждет полный крах, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз ждет полный крах, заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение.
"Тот факт, что все правительства согласились на эту глупость, говорит сам за себя о состоянии Европы. С другой стороны, крайне коррумпированная, порабощенная нацистами диктатура — идеальный кандидат для вступления в ЕС", — написал он в соцсети X.
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По мнению журналиста, все, что ускоряет крах Евросоюза, следует поддерживать.
В пятницу глава ЕК сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.
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ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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