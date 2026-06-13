"Все согласились". Слова фон дер Ляйен об Украине шокировали журналиста

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз ждет полный крах, заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение.