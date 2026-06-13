Краткий пересказ от РИА ИИ
- Томас Фази заявил, что Евросоюз ждет полный крах, комментируя слова Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Евросоюз ждет полный крах, заявил итальянский журналист Томас Фази, комментируя слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором начале переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение.
По мнению журналиста, все, что ускоряет крах Евросоюза, следует поддерживать.
В пятницу глава ЕК сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции.
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.