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ВСУ потеряли более 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки - РИА Новости, 13.06.2026
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12:06 13.06.2026 (обновлено: 12:08 13.06.2026)
ВСУ потеряли более 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю.
  • Нанесены поражения формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.
  • Противник потерял более 315 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял свыше 315 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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