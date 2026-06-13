ВСУ потеряли более 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки

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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.