ВСУ потеряли более 315 военных в зоне действия "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю.
- Нанесены поражения формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области.
- Противник потерял более 315 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял свыше 315 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны.
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