Определились победители первого дня турнира "В ритмах лета"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На ежегодных соревнованиях по танцевальному спорту "В ритмах лета" разыграны первые комплекты наград, а также определились участники финальных стадий Кубка мира.
В первый день соревнований на паркет вышли участники Кубка мира в европейской программе, латиноамериканской программе и в дисциплине "10 танцев". К вечеру определились четвертьфиналисты в первых двух категориях и полуфиналисты в третьей категории соответственно.
Кроме того, были разыграны первые комплекты наград среди спортсменов в категориях "сеньоры-2" и "юниоры-2 класс" в европейской и латиноамериканской программе.
Соревнования продолжатся в субботу и будут идти до 19 июня. Для участия в масштабном танцевальном форуме "В ритмах лета" в Москву приехали спортсмены из 27 стран мира.
"В ритмах лета", итоги первого дня:
"Сеньоры-2", латиноамериканская программа:
- Милованов Антон/Кучик Юлия, Екатеринбург,
- Фетисов Владимир/Шамсиева Ирина, Москва,
- Морель Михаил/Котельникова Наталья.
"Сеньоры-2", европейская программа:
- Храмчихин Андрей/Пыч Татьяна, Санкт-Петербург,
- Черемисин Николай/Духовская Екатерина, Москва,
- Григорьев Евгений/Федорова Светлана, Томск.
"Юниоры-2 класс", латиноамериканская программа:
- Веревкин Александр/Чумакова Полина, Курск,
- Изместьев Ярослав/Малинина Вера, Нижний Новгород,
- Бондарев Глеб/Феоктистова Александра, Подольск.
"Юниоры-2 класс", европейская программа:
- Толмачев Никита/Рябцева Ксения, Санкт-Петербург,
- Ананченко Леонид/Атякшева Ксения, Новосибирск,
- Погорельский Федор/Горюшкина Юлия, Самара.