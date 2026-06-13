Определились победители первого дня турнира "В ритмах лета"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На ежегодных соревнованиях по танцевальному спорту "В ритмах лета" разыграны первые комплекты наград, а также определились участники финальных стадий Кубка мира.

В первый день соревнований на паркет вышли участники Кубка мира в европейской программе, латиноамериканской программе и в дисциплине "10 танцев". К вечеру определились четвертьфиналисты в первых двух категориях и полуфиналисты в третьей категории соответственно.

Кроме того, были разыграны первые комплекты наград среди спортсменов в категориях "сеньоры-2" и "юниоры-2 класс" в европейской и латиноамериканской программе.

Соревнования продолжатся в субботу и будут идти до 19 июня. Для участия в масштабном танцевальном форуме "В ритмах лета" в Москву приехали спортсмены из 27 стран мира.

"В ритмах лета", итоги первого дня:

"Сеньоры-2", латиноамериканская программа:

Милованов Антон/Кучик Юлия, Екатеринбург, Фетисов Владимир/Шамсиева Ирина, Москва, Морель Михаил/Котельникова Наталья.

"Сеньоры-2", европейская программа:

Храмчихин Андрей/Пыч Татьяна, Санкт-Петербург, Черемисин Николай/Духовская Екатерина, Москва, Григорьев Евгений/Федорова Светлана, Томск.

"Юниоры-2 класс", латиноамериканская программа:

Веревкин Александр/Чумакова Полина, Курск, Изместьев Ярослав/Малинина Вера, Нижний Новгород, Бондарев Глеб/Феоктистова Александра, Подольск.

"Юниоры-2 класс", европейская программа: