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Определились победители первого дня турнира "В ритмах лета" - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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10:51 13.06.2026
Определились победители первого дня турнира "В ритмах лета"

Стали известны победители первого дня турнира "В ритмах лета"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТанцевальный турнир "Кубок Кремля - гордость России"
Танцевальный турнир Кубок Кремля - гордость России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Анастасия Панина. На ежегодных соревнованиях по танцевальному спорту "В ритмах лета" разыграны первые комплекты наград, а также определились участники финальных стадий Кубка мира.
В первый день соревнований на паркет вышли участники Кубка мира в европейской программе, латиноамериканской программе и в дисциплине "10 танцев". К вечеру определились четвертьфиналисты в первых двух категориях и полуфиналисты в третьей категории соответственно.
Кроме того, были разыграны первые комплекты наград среди спортсменов в категориях "сеньоры-2" и "юниоры-2 класс" в европейской и латиноамериканской программе.
Соревнования продолжатся в субботу и будут идти до 19 июня. Для участия в масштабном танцевальном форуме "В ритмах лета" в Москву приехали спортсмены из 27 стран мира.
"В ритмах лета", итоги первого дня:
"Сеньоры-2", латиноамериканская программа:
  1. Милованов Антон/Кучик Юлия, Екатеринбург,
  2. Фетисов Владимир/Шамсиева Ирина, Москва,
  3. Морель Михаил/Котельникова Наталья.
"Сеньоры-2", европейская программа:
  1. Храмчихин Андрей/Пыч Татьяна, Санкт-Петербург,
  2. Черемисин Николай/Духовская Екатерина, Москва,
  3. Григорьев Евгений/Федорова Светлана, Томск.
"Юниоры-2 класс", латиноамериканская программа:
  1. Веревкин Александр/Чумакова Полина, Курск,
  2. Изместьев Ярослав/Малинина Вера, Нижний Новгород,
  3. Бондарев Глеб/Феоктистова Александра, Подольск.
"Юниоры-2 класс", европейская программа:
  1. Толмачев Никита/Рябцева Ксения, Санкт-Петербург,
  2. Ананченко Леонид/Атякшева Ксения, Новосибирск,
  3. Погорельский Федор/Горюшкина Юлия, Самара.
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