Краткий пересказ от РИА ИИ Анатолий Тимощук, помощник главного тренера футбольного клуба «Зенит», в интервью РИА Новости привел в пример нападающего Александра Соболева, который выиграл место в составе у форварда сборной Колумбии Джона Дурана.

«Зенит» в сезоне 2025/26 в седьмой раз за последние восемь лет выиграл Российскую премьер-лигу.

Тимощук рассказал о своем опыте конкуренции в мюнхенской «Баварии» с полузащитником сборной Нидерландов Марком ван Боммелом и о том, как тренер ван Гал изменил свое отношение к Тимощуку.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук, рассуждая о конкуренции в команде, в интервью РИА Новости привел в пример нападающего Александра Соболева, который выиграл место в составе у форварда сборной Колумбии Джона Дурана.

"Зенит" в сезоне-2025/26 в седьмой раз за последние восемь лет выиграл Российскую премьер-лигу.

"У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в "Зенит", чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ. Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство "Зенита", - сказал Тимощук.

Также тренер "Зенита" высказался о личном опыте конкуренции в мюнхенской "Баварии", где он боролся за место в составе с полузащитником сборной Нидерландов Марком ван Боммелом.

"Коль вы вспомнили про "Баварию", то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду "Вольфсбург" и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в "Баварии" без Тимощука и не собирается его отпускать. Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках", - отметил собеседник агентства.