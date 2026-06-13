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Тренер "Зенита" назвал Соболева примером пользы конкуренции внутри команды - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
10:01 13.06.2026
Тренер "Зенита" назвал Соболева примером пользы конкуренции внутри команды

Тимощук: Соболев выиграл конкуренцию у Дурана и принес «Зениту» победу в РПЛ

© Фото : ФК "Зенит" / Вячеслав ЕвдокимовАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анатолий Тимощук, помощник главного тренера футбольного клуба «Зенит», в интервью РИА Новости привел в пример нападающего Александра Соболева, который выиграл место в составе у форварда сборной Колумбии Джона Дурана.
  • «Зенит» в сезоне 2025/26 в седьмой раз за последние восемь лет выиграл Российскую премьер-лигу.
  • Тимощук рассказал о своем опыте конкуренции в мюнхенской «Баварии» с полузащитником сборной Нидерландов Марком ван Боммелом и о том, как тренер ван Гал изменил свое отношение к Тимощуку.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости, Борис Ходоровский. Помощник главного тренера футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук, рассуждая о конкуренции в команде, в интервью РИА Новости привел в пример нападающего Александра Соболева, который выиграл место в составе у форварда сборной Колумбии Джона Дурана.
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"У каждого игрока должна быть максимальная мотивация, а место в основе нужно выгрызать на тренировках. Российские игроки приходят в "Зенит", чтобы стать чемпионами. Шанс получает каждый. Многие критикуют систему розыгрыша Кубка России, но она дает возможность получить игровую практику тем, кто нечасто играет в основе в РПЛ. Тот же Соболев выиграл весной конкуренцию у Джона Дурана и внес весомую лепту в чемпионство "Зенита", - сказал Тимощук.
Также тренер "Зенита" высказался о личном опыте конкуренции в мюнхенской "Баварии", где он боролся за место в составе с полузащитником сборной Нидерландов Марком ван Боммелом.
"Коль вы вспомнили про "Баварию", то ван Гал в своей книге признал, что не всегда правильно относился к Тимощуку. Только когда меня готов был взять в аренду "Вольфсбург" и мы уже практически обо всем договорились, ван Гал наложил вето. Сказал, что не представляет тренировочный процесс в "Баварии" без Тимощука и не собирается его отпускать. Это к вопросу о том, насколько важно доказывать свои амбиции и демонстрировать свои лучшие качества на тренировках", - отметил собеседник агентства.
Полностью интервью с Анатолием Тимощуком читайте в понедельник на сайте РИА Новости.
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