Синнер и другие звезды тенниса могут бойкотировать US Open

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер входит в число теннисистов, которые могут бойкотировать соревнования в смешанном разряде на Открытом чемпионате США, сообщает The Times.

Отмечается, что лидеры мирового рейтинга могут пропустить турнир для оказания давления на организаторов с целью увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков.