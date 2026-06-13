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Синнер и другие звезды тенниса могут бойкотировать US Open - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Теннис
 
12:40 13.06.2026 (обновлено: 12:42 13.06.2026)
Синнер и другие звезды тенниса могут бойкотировать US Open

Синнер и другие лидеры мирового рейтинга могут бойкотировать микст US Open

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер может бойкотировать соревнования в смешанном разряде на Открытом чемпионате США.
  • Лидеры мирового рейтинга могут пропустить турнир для оказания давления на организаторов с целью увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер входит в число теннисистов, которые могут бойкотировать соревнования в смешанном разряде на Открытом чемпионате США, сообщает The Times.
Отмечается, что лидеры мирового рейтинга могут пропустить турнир для оказания давления на организаторов с целью увеличения призового фонда и улучшения условий для игроков.
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В четверг стало известно, что призовой фонд Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, был увеличен до 85,7 млн долларов, что на 20% больше в сравнении с прошлым годом. Ранее 20 ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с недостаточным увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Позже Соболенко заявляла о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток. В медиадень перед стартом Открытого чемпионата Франции белоруска прервала свою пресс-конференцию в знак протеста.
Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 13 сентября.
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