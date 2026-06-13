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"Текстильщик" вышел в Первую лигу - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
18:21 13.06.2026 (обновлено: 18:27 13.06.2026)
"Текстильщик" вышел в Первую лигу

Ивановский футбольный клуб "Текстильщик" квалифицировался в Первую лигу

© Фото : Пресс-служба ФК "Текстильщик"ФК "Текстильщик"
ФК Текстильщик - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Текстильщик"
ФК "Текстильщик". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2:0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото».
  • «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице и квалифицировался в Первую лигу.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ивановский футбольный клуб "Текстильщик" квалифицировался в Первую лигу.
В субботу "Текстильщик" одержал победу над омским "Иртышом" со счетом 2:0 в матче 18-го тура второго этапа группы "Золото". Мячи забили Тимур Мелекесцев (69-я минута) и Владимир Азаров (74).
"Текстильщик", набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице и квалифицировался в Первую лигу, куда ранее также вышел "Ленинградец".
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