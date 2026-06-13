В Норвегии заявили, что Свищев больше делает для допуска России, чем Вяльбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт считает, что Дмитрий Свищев лучше понимает, как добиться допуска российских спортсменов на международную арену.
- Переговоры Дмитрия Свищева с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александром Оспельтом прошли конструктивно.
- FIS планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев понимает, что нужно сделать для допуска российских спортсменов на международную арену, заявил РИА Новости норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт.
Ранее Свищев заявил РИА Новости, что переговоры с новым президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александром Оспельтом прошли конструктивно и они оставили друг о друге позитивное мнение, отметив, что организация планирует в июле рассмотреть вопрос о восстановлении российских лыжников.
"Свищев уже показал себя лучшим послом в мире спорта от России, чем Вяльбе, когда была президентом федерации. Достаточно ли этого, пока не зависит от него, но он, очевидно, лучше понимает, что нужно для того, чтобы найти решения, приемлемые для всех сторон. По крайней мере, для российского лыжного спорта это позитивно", - сказал Сальтведт.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.