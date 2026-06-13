Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД России заявили, что киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске.
- Это преступление не имеет срока давности, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Киевский режим несет полную ответственность за теракт в Старобельске, несмотря на попытки Запада снять ответственность с него, заявили в российском МИД.
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"Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран "коллективного Запада" снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате "Антифейк". Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40. По словам Риттера, он не увидел никаких военных объектов возле колледжа в Старобельске, по которому Украина нанесла ракетный удар.