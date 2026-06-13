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"Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран "коллективного Запада" снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате "Антифейк". Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.