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Эрдоган хочет сделать Стамбул центром инвестиций в сфере ИИ - РИА Новости, 13.06.2026
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16:38 13.06.2026
Эрдоган хочет сделать Стамбул центром инвестиций в сфере ИИ

Эрдоган заявил, что Стамбул станет международной витриной Турции в сфере ИИ

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрдоган заявил, что Стамбул будет позиционироваться как международная витрина Турции в сфере ИИ и центр инвестиционной дипломатии в этой области.
  • Власти Турции намерены подготовить 10 тысяч специалистов высокого уровня в области ИИ и 100 тысяч профессионалов по внедрению ИИ-решений.
  • К 2030 году Турция планирует увеличить мощность своих центров обработки данных как минимум до 1 гигаватта.
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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Стамбул станет международной витриной Турции в сфере искусственного интеллекта и центром инвестиционной дипломатии в этой области, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Мы позиционируем Стамбул как город инвестиций в сфере искусственного интеллекта и международную витрину Турции в этой области", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле.
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Президент сообщил, что власти намерены подготовить 10 тысяч специалистов высокого уровня в области искусственного интеллекта и 100 тысяч профессионалов по внедрению ИИ-решений.
Эрдоган также заявил, что не менее 2% средств государственных инвестиционных программ будет направляться на проекты, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, к 2030 году Турция планирует увеличить мощность своих центров обработки данных как минимум до 1 гигаватта.
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"Мы мобилизуем не менее 10 миллиардов долларов, преимущественно за счет частного сектора, для развития центров обработки данных, облачных технологий и инфраструктуры искусственного интеллекта", - отметил турецкий лидер.
Президент добавил, что Турция намерена поэтапно разработать большую языковую модель для тюркских языков, которая будет охватывать огузскую, кипчакскую и карлукскую группы.
По словам Эрдогана, Анкара также рассчитывает играть активную роль в формировании международных стандартов в области человекоориентированного искусственного интеллекта на площадках ОЭСР, G20, ООН и других международных организаций.
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В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганОЭСРБольшая двадцаткаООН
 
 
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