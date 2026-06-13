Эрдоган хочет сделать Стамбул центром инвестиций в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрдоган заявил, что Стамбул будет позиционироваться как международная витрина Турции в сфере ИИ и центр инвестиционной дипломатии в этой области.
- Власти Турции намерены подготовить 10 тысяч специалистов высокого уровня в области ИИ и 100 тысяч профессионалов по внедрению ИИ-решений.
- К 2030 году Турция планирует увеличить мощность своих центров обработки данных как минимум до 1 гигаватта.
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АНКАРА, 13 июн - РИА Новости. Стамбул станет международной витриной Турции в сфере искусственного интеллекта и центром инвестиционной дипломатии в этой области, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Мы позиционируем Стамбул как город инвестиций в сфере искусственного интеллекта и международную витрину Турции в этой области", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в Стамбуле.
Президент сообщил, что власти намерены подготовить 10 тысяч специалистов высокого уровня в области искусственного интеллекта и 100 тысяч профессионалов по внедрению ИИ-решений.
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"Мы мобилизуем не менее 10 миллиардов долларов, преимущественно за счет частного сектора, для развития центров обработки данных, облачных технологий и инфраструктуры искусственного интеллекта", - отметил турецкий лидер.
Президент добавил, что Турция намерена поэтапно разработать большую языковую модель для тюркских языков, которая будет охватывать огузскую, кипчакскую и карлукскую группы.