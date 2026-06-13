Швыдкой оценил возможности межмузейного сотрудничества России и Европы

"Там, где есть стопроцентные гарантии, можно работать, где их нет - лучше не работать. Я надеюсь, что все-таки у европейцев и американцев появится какой-то здравый смысл, и они поймут, что нужны новые документы, потому что старые не работают. Насколько это будет быстро - это уже другой вопрос", - добавил спецпредставитель президента РФ.