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Швыдкой оценил возможности межмузейного сотрудничества России и Европы - РИА Новости, 13.06.2026
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09:50 13.06.2026
Швыдкой оценил возможности межмузейного сотрудничества России и Европы

Швыдкой: межмузейное сотрудничество РФ и Европы невозможно из-за санкций

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Межмузейное сотрудничество России и Европы невозможно из-за действия 20 пакетов санкций в отношении РФ, заявил Михаил Швыдкой.
  • Имущество государственных музеев может быть арестовано при пересечении границы, поэтому российская сторона избегает подобных рисков.
  • Россия работает с теми странами, которые дают гарантии, например, с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Вьетнамом.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Межмузейное сотрудничество России и Европы невозможно из-за действия 20 пакетов санкций в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Межмузейное сотрудничество с европейскими странами невозможно, потому что работают 20 пакетов санкций. Все имущество государственных музеев может быть арестовано при пересечении границы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли на данный момент возобновление межмузейного сотрудничества России и Европы.
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Швыдкой отметил, что российская сторона избегает подобных рисков, поэтому работает с теми странами, которые дают гарантии - например, c Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, Вьетнамом.
"Там, где есть стопроцентные гарантии, можно работать, где их нет - лучше не работать. Я надеюсь, что все-таки у европейцев и американцев появится какой-то здравый смысл, и они поймут, что нужны новые документы, потому что старые не работают. Насколько это будет быстро - это уже другой вопрос", - добавил спецпредставитель президента РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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