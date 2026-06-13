ВС Швеции утверждают, что вылетали на перехват российских истребителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Истребители ВВС Швеции вылетели на перехват российских Су-24 и Су-34 в Балтийском море вблизи границы шведского воздушного пространства.
- Границы воздушного пространства нарушены не были.
- В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Швеции в пятницу вылетели на перехват российских Су-24 и Су-34 в Балтийском море вблизи границы шведского воздушного пространства, утверждают вооруженные силы страны.
"В пятницу шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с (истребителями - ред.) JAS 39 Gripen для перехвата российских истребителей в Балтийском море вблизи шведского воздушного пространства", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.