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ВС Швеции утверждают, что вылетали на перехват российских истребителей - РИА Новости, 13.06.2026
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15:27 13.06.2026
ВС Швеции утверждают, что вылетали на перехват российских истребителей

Швеция отправила истребители на перехват российских Су-24 и Су-34

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Истребители ВВС Швеции вылетели на перехват российских Су-24 и Су-34 в Балтийском море вблизи границы шведского воздушного пространства.
  • Границы воздушного пространства нарушены не были.
  • В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты выполняют полеты в соответствии с международными правилами.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Швеции в пятницу вылетели на перехват российских Су-24 и Су-34 в Балтийском море вблизи границы шведского воздушного пространства, утверждают вооруженные силы страны.
"В пятницу шведская служба реагирования на инциденты провела две операции с (истребителями - ред.) JAS 39 Gripen для перехвата российских истребителей в Балтийском море вблизи шведского воздушного пространства", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).
Как сообщают ВС, речь идет о российских Су-24 и Су-34. Подчеркивается, что границы воздушного пространства нарушены не были.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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В миреБалтийское мореШвецияTwitterМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-24Су-34
 
 
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