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Российская триатлонистка завоевала бронзу на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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19:40 13.06.2026
Российская триатлонистка завоевала бронзу на чемпионате Европы

Российская триатлонистка Рясова завоевала бронзу на чемпионате Европы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВалентина Рясова
Валентина Рясова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Валентина Рясова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Таррагоне.
  • Время россиянки составило 2 часа 1 минуту 3 секунды.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Таррагоне.
Время россиянки составило 2 часа 1 минуту 3 секунды. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш (2:00.56), серебро завоевала бельгийка Жольен Вермейлен (2:00.58).
Чемпионат Европы завершится 14 июня.
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