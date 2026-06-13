В Совфеде рассказали о преимуществах цифрового рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что россияне быстро привыкнут к платежам в цифровых рублях.

Платежи в цифровых рублях не предполагают участия финансовых посредников и взимания комиссий с физических лиц.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, которая не отменяет и не заменяет наличные и безналичные формы расчетов.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россияне быстро привыкнут к платежам в цифровых рублях, поскольку они не предполагают участия финансовых посредников и взимания комиссий с физлиц, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Мы все привыкнем к новой форме цифровых денег, тем более что они более дешевые и не будут подвержены банковским комиссиям. Они напрямую идут от того, кто платит, к тому, кто получает - минуя финансовых посредников. Мы знаем, что для физлиц будут ограничены эти комиссии, вплоть до нулевых. Это быстро, удобно и отслеживаемо. Нет риска на твою финансовую организацию, нет риска на банк", - сказал Журавлев

Цифровой рубль - это новая форма нацвалюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ , цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.

Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу началось в России в 2026 году. С 1 января цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.