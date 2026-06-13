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В Совфеде рассказали о преимуществах цифрового рубля - РИА Новости, 13.06.2026
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04:34 13.06.2026
В Совфеде рассказали о преимуществах цифрового рубля

Сенатор Журавлев: с платежей в цифровых рублях не берется комиссия с физлиц

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цифровой рубль . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что россияне быстро привыкнут к платежам в цифровых рублях.
  • Платежи в цифровых рублях не предполагают участия финансовых посредников и взимания комиссий с физических лиц.
  • Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты, которая не отменяет и не заменяет наличные и безналичные формы расчетов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россияне быстро привыкнут к платежам в цифровых рублях, поскольку они не предполагают участия финансовых посредников и взимания комиссий с физлиц, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
"Мы все привыкнем к новой форме цифровых денег, тем более что они более дешевые и не будут подвержены банковским комиссиям. Они напрямую идут от того, кто платит, к тому, кто получает - минуя финансовых посредников. Мы знаем, что для физлиц будут ограничены эти комиссии, вплоть до нулевых. Это быстро, удобно и отслеживаемо. Нет риска на твою финансовую организацию, нет риска на банк", - сказал Журавлев.
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Цифровой рубль - это новая форма нацвалюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу началось в России в 2026 году. С 1 января цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.
"Надо проще относиться к цифровому рублю. Это все-таки третья форма денег – есть наличные, есть безналичные, есть цифровые. Просто у человека есть рубль в электронном кошельке цифровом, есть безналичный рубль на счете, есть купюры в кошельке - разницы никакой нет, это удобно", - подчеркнул Журавлев.
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ЭкономикаРоссияНиколай ЖуравлевСовет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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