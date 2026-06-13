Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скотт Риттер исключил случайность в атаке ВСУ на колледж в Старобельске.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели 21 человека и более 40 пострадавших в результате атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
- Скотт Риттер назвал атаку намеренным убийством ни в чем не повинных людей.
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер исключил случайность в атаке ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
"Мы все понимаем, что это была не случайность. Это намеренное убийство, намеренная атака ни в чем не повинных детей. Я уже не молодой человек, я побывал во многих конфликтах и видел много войн, но то, что я увидел (в Старобельске – ред.) - это было действительно тяжело", - сказал Риттер на встрече со студентами в рамках визита в ЛНР.
О посещении Старобельска экс-разведчик рассказал во время встречи со студентами университета имени Владимира Даля в Луганске. Встречу начали с минуты молчания в память о погибших.