Расселл выиграл квалификацию Гран-при Барселоны, Хэмилтон — второй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем квалификации к гонке седьмого этапа "Формулы-1" — Гран-при Барселоны.
- Пилот "Феррари" Шарль Леклер разбил свой болид за 8 минут 30 секунд до завершения третьего сегмента квалификации.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл стал победителем квалификации к гонке седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Расселл проехал лучший круг за 1 минуту 14,679 секунды. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из "Феррари" (отставание +0,064 секунды) , третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кими Антонелли (+0,319) .
Также в первую десятку вошли: 4. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"; +0,322), 5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; +0,342), 6. Исак Хаджар (Франция, "Ред Булл"; +0,398), 7. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; +0,411), 8. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, "Рейсинг Буллз"; +1,863), 9. Нико Хюлькенберг (Германия, "Ауди"; +1,978), 10. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; без времени).
Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер разбил свой болид за 8 минут 30 секунд до завершения третьего сегмента, врезавшись в забор на четвертом повороте.
Основная гонка Гран-при Барселоны пройдет в воскресенье.