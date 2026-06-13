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Биолог рассказала, как легче пережить сезон тополиного пуха - РИА Новости, 13.06.2026
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02:57 13.06.2026
Биолог рассказала, как легче пережить сезон тополиного пуха

Кириенко: сезон тополиного пуха легче пережить с помощью медицинской маски

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТополиный пух на земле
Тополиный пух на земле - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Тополиный пух на земле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив, он созревает в мае-июле в зависимости от региона России.
  • Чтобы легче перенести сезон тополиного пуха, можно использовать маску и солнечные очки на улице, а после пребывания на улице рекомендуется умыться и промыть глаза и нос.
  • В доме нужно чаще проводить влажную уборку и проветривать квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.
НОВОСИБИРСК, 13 июн - РИА Новости. Сезон тополиного пуха в городе будет легче перенести с помощью одноразовой медицинской маски и солнечных очков, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.
Она пояснила, что пух - это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей в зависимости от региона России созревает в мае-июле. Активная фаза "пушения" проходит в среднем в течение 10-14 дней.
"Чтобы легче пережить период пушения тополей, можно на улице использовать маску и солнечные очки. После пребывания на улице нужно умыться, промыть глаза и нос", - рассказала собеседница агентства.
Кириенко добавила, что в доме также нужно чаще проводить влажную уборку, чтобы убрать залетающий и оседающий пух. Проветривать же квартиру лучше после дождя или в безветренную погоду.
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