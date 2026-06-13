Биолог рассказала, как легче пережить сезон тополиного пуха

Краткий пересказ от РИА ИИ Пух — это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив, он созревает в мае-июле в зависимости от региона России.

Чтобы легче перенести сезон тополиного пуха, можно использовать маску и солнечные очки на улице, а после пребывания на улице рекомендуется умыться и промыть глаза и нос.

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НОВОСИБИРСК, 13 июн - РИА Новости. Сезон тополиного пуха в городе будет легче перенести с помощью одноразовой медицинской маски и солнечных очков, рассказала РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.

Она пояснила, что пух - это способ распространения семян, свойственный некоторым видам тополей и ив. Пух у тополей в зависимости от региона России созревает в мае-июле. Активная фаза "пушения" проходит в среднем в течение 10-14 дней.

"Чтобы легче пережить период пушения тополей, можно на улице использовать маску и солнечные очки. После пребывания на улице нужно умыться, промыть глаза и нос", - рассказала собеседница агентства.