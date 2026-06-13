Аналитик дал совет по выбору профессии на фоне бума ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральный директор сервиса SuperJob Анастасия Чучалова посоветовала не искать профессию, которую не затронет активное развитие искусственного интеллекта.

Она отметила, что важно найти сферу, в которой интересно развиваться и быть готовым использовать новые инструменты в работе.

Чучалова подчеркнула, что роль человека будет особенно высокой в таких направлениях, как инженерия, медицина, исследовательская деятельность, образование, управление сложными системами и создание новых продуктов.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специально искать профессию, которую не затронет активное развитие искусственного интеллекта, нецелесообразно - важно просто найти ту, в которой будет интересно развиваться, посоветовала читателям РИА Новости генеральный директор сервиса SuperJob Анастасия Чучалова.

"Я бы не советовала родителям и подросткам искать профессию, которую искусственный интеллект не затронет. Такой профессии, скорее всего, не будет. Мы видим структурные изменения на рынке труда: меняются не отдельные профессии, а сама модель занятости. Наряду с людьми постепенно появляются цифровые исполнители - автономные ИИ-агенты, которые могут брать на себя отдельные задачи и функции", - отмечает эксперт.

"Поэтому вопрос сегодня не в том, чтобы найти профессию, которую не затронет ИИ, а в выборе сферы, в которой человеку интересно развиваться, и в готовности использовать новые инструменты в своей работе", - добавляет она.

При этом есть направления, где роль человека будет особенно высокой: инженерия, медицина, исследовательская деятельность, образование, управление сложными системами, создание новых продуктов. Там ценятся не только знания, но и способность принимать решения, работать с неопределенностью, понимать контекст и критически оценивать результат, обращает внимание Чучалова.

Важно понимать: чтобы ИИ был помощником, а не наоборот, человеку нужна сильная фундаментальная база. Именно классическое качественное образование дает не только знания, но и способность учиться, проверять информацию, понимать контекст и принимать решения. Для инженеров и специалистов естественно-научного профиля это глубокая подготовка по математике, физике, химии, для гуманитарных направлений - системное знание своей области, умение анализировать, сопоставлять факты и делать выводы.