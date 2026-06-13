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Аналитик дал совет по выбору профессии на фоне бума ИИ - РИА Новости, 13.06.2026
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05:46 13.06.2026
Аналитик дал совет по выбору профессии на фоне бума ИИ

Чучалова: россиянам не нужно специально искать профессию, которую не затронет ИИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор сервиса SuperJob Анастасия Чучалова посоветовала не искать профессию, которую не затронет активное развитие искусственного интеллекта.
  • Она отметила, что важно найти сферу, в которой интересно развиваться и быть готовым использовать новые инструменты в работе.
  • Чучалова подчеркнула, что роль человека будет особенно высокой в таких направлениях, как инженерия, медицина, исследовательская деятельность, образование, управление сложными системами и создание новых продуктов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специально искать профессию, которую не затронет активное развитие искусственного интеллекта, нецелесообразно - важно просто найти ту, в которой будет интересно развиваться, посоветовала читателям РИА Новости генеральный директор сервиса SuperJob Анастасия Чучалова.
"Я бы не советовала родителям и подросткам искать профессию, которую искусственный интеллект не затронет. Такой профессии, скорее всего, не будет. Мы видим структурные изменения на рынке труда: меняются не отдельные профессии, а сама модель занятости. Наряду с людьми постепенно появляются цифровые исполнители - автономные ИИ-агенты, которые могут брать на себя отдельные задачи и функции", - отмечает эксперт.
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"Поэтому вопрос сегодня не в том, чтобы найти профессию, которую не затронет ИИ, а в выборе сферы, в которой человеку интересно развиваться, и в готовности использовать новые инструменты в своей работе", - добавляет она.
При этом есть направления, где роль человека будет особенно высокой: инженерия, медицина, исследовательская деятельность, образование, управление сложными системами, создание новых продуктов. Там ценятся не только знания, но и способность принимать решения, работать с неопределенностью, понимать контекст и критически оценивать результат, обращает внимание Чучалова.
Важно понимать: чтобы ИИ был помощником, а не наоборот, человеку нужна сильная фундаментальная база. Именно классическое качественное образование дает не только знания, но и способность учиться, проверять информацию, понимать контекст и принимать решения. Для инженеров и специалистов естественно-научного профиля это глубокая подготовка по математике, физике, химии, для гуманитарных направлений - системное знание своей области, умение анализировать, сопоставлять факты и делать выводы.
"Мы видим это и по рейтингам вузов SuperJob по уровню зарплат выпускников: работодатели забирают лучших уже со студенческой скамьи и начинают конкурировать за них еще во время обучения, а стартовые зарплаты выпускников вузов - лидеров рейтингов уже превышают 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому выигрывать будут не те, кто пытается спрятаться от ИИ, а те, кто глубоко знает свою область и умеет использовать технологии для усиления экспертизы", - заключила она.
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