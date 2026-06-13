Каноист Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.
- Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), россияне выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.
Результат Петрова - 3 минуты 42,182 секунды. Первым стал чех Мартин Фукса (3.41,797), третьим - грек Стефанос Димопулос (3.43,687).
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.