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Каноист Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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13:59 13.06.2026 (обновлено: 14:19 13.06.2026)
Каноист Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров

Каноист Петров выиграл серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров

© Фото : Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэЗахар Петров
Захар Петров - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ
Захар Петров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.
  • Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), россияне выступают в нейтральном статусе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров завоевал серебро чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.
Результат Петрова - 3 минуты 42,182 секунды. Первым стал чех Мартин Фукса (3.41,797), третьим - грек Стефанос Димопулос (3.43,687).
Чемпионат Европы проходит в Монтемор-у-Велью (Португалия), соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Захар Петров - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
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