В Петербурге задержали предполагаемых помощников аферистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в мошенничестве: 19-летнюю студентку и ее 28-летнего приятеля.
- Задержанные, предположительно, под видом сотрудников правоохранительных органов выманили у петербурженки 30 миллионов рублей.
- Похищенное было переведено в криптовалюту и отправлено на криптокошелек, подконтрольный куратору мошенничества.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемых "помощников" аферистов, которые под видом правоохранителей вынудили местную жительницу отдать им 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В Петербурге накрыли техцентр связи телефонных мошенников с Украины
1 декабря 2025, 11:47
Как установили правоохранители, задержанные, предположительно, в начале мая по заданию анонимного куратора под видом сотрудников правоохранительных органов приехали к петербурженке и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 миллионов рублей.
Похищенное фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек, уточнили в ГУМВД.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты мобильный телефон с данными, имеющими значения для расследования, а также сумка, в которой передавались деньги.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастница отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция устанавливает, не причастны ли фигуранты к аналогичным эпизодам мошенничества, добавили в региональном главке МВД.