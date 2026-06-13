В Петербурге задержали предполагаемых помощников аферистов

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в мошенничестве: 19-летнюю студентку и ее 28-летнего приятеля.

Задержанные, предположительно, под видом сотрудников правоохранительных органов выманили у петербурженки 30 миллионов рублей.

Похищенное было переведено в криптовалюту и отправлено на криптокошелек, подконтрольный куратору мошенничества.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемых "помощников" аферистов, которые под видом правоохранителей вынудили местную жительницу отдать им 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) сотрудники управления уголовного розыск ГУ МВД России задержали 19-летню студентку одного из вузов Ленобласти и ее приятеля, 28-летнего жителя Пермского края", – говорится в сообщении

Как установили правоохранители, задержанные, предположительно, в начале мая по заданию анонимного куратора под видом сотрудников правоохранительных органов приехали к петербурженке и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 миллионов рублей.

Похищенное фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек, уточнили в ГУМВД.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты мобильный телефон с данными, имеющими значения для расследования, а также сумка, в которой передавались деньги.