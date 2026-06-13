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В Петербурге задержали предполагаемых помощников аферистов - РИА Новости, 13.06.2026
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11:09 13.06.2026 (обновлено: 13:18 13.06.2026)
В Петербурге задержали предполагаемых помощников аферистов

В Петербурге задержали помощников аферистов, лишивших женщину 30 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в мошенничестве: 19-летнюю студентку и ее 28-летнего приятеля.
  • Задержанные, предположительно, под видом сотрудников правоохранительных органов выманили у петербурженки 30 миллионов рублей.
  • Похищенное было переведено в криптовалюту и отправлено на криптокошелек, подконтрольный куратору мошенничества.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемых "помощников" аферистов, которые под видом правоохранителей вынудили местную жительницу отдать им 30 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В ходе оперативного сопровождения ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) сотрудники управления уголовного розыск ГУ МВД России задержали 19-летню студентку одного из вузов Ленобласти и ее приятеля, 28-летнего жителя Пермского края", – говорится в сообщении.
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Как установили правоохранители, задержанные, предположительно, в начале мая по заданию анонимного куратора под видом сотрудников правоохранительных органов приехали к петербурженке и под предлогом декларирования денежных средств забрали у нее 30 миллионов рублей.
Похищенное фигуранты перевели в криптовалюту и отправили на подконтрольный куратору криптокошелек, уточнили в ГУМВД.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты мобильный телефон с данными, имеющими значения для расследования, а также сумка, в которой передавались деньги.
Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его соучастница отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция устанавливает, не причастны ли фигуранты к аналогичным эпизодам мошенничества, добавили в региональном главке МВД.
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