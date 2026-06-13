Юрист назвала условия для перевода на бюджетное обучение в вузе

Краткий пересказ от РИА ИИ Перевод с платного обучения на бюджетное регулируется приказом Минобрнауки и локальными актами вуза.

Для перевода на бюджетное обучение студент должен соответствовать трем условиям: наличие вакантных бюджетных мест на курсе и направлении, отсутствие задолженностей и хорошая успеваемость.

Льготные категории студентов (сироты, участники СВО и их дети и другие) освобождаются от требования к успеваемости для перевода на бюджетное обучение.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Студент может перевестись на бюджетное обучение в вузе, если на его курсе и направлении есть свободные места, отсутствуют задолженности по учебе, а также при условии хорошей успеваемости, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА им. Кутафина Алена Никитина.

По ее словам, перевод с платного обучения на бесплатное регулируется приказом Минобрнауки и локальными актами самого вуза.

"Есть три обязательных условия. Первое - на курсе и направлении студента есть вакантные бюджетные места. Второе - у студента нет академических, дисциплинарных задолженностей и долгов по оплате. Третье - успеваемость "хорошо" и "отлично" (или только "отлично", если вуз ужесточил требование в локальном акте)", - сказала Никитина

Юрист отметила, что количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной организацией, вуз публикует эту информацию на сайте.