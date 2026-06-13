Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Барселоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Барселоны («Формула-1»).
- Сессия прерывалась красными флагами из-за вылета болида Валттери Боттаса в гравийную зону.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Лучший круг Расселл проехал за 1 минуту 15,679 секунды. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри (отставание - 0,214 секунды) из "Макларена", третье время показал монегаск Шарль Леклер (+0,243).
Сессия прерывалась красными флагами из-за вылета болида финского пилота "Кадиллака" Валттери Боттаса в гравийную зону.
Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится в воскресенье.