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Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Барселоны - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Формула-1
 
14:38 13.06.2026
Расселл показал лучшее время в третьей практике Гран-при Барселоны

Пилот "Мерседеса" Расселл показал лучшее время в практике Гран-при Барселоны

© пресс-служба команды "Мерседес"Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл
Пилот Мерседеса Джордж Расселл - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© пресс-служба команды "Мерседес"
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Барселоны («Формула-1»).
  • Сессия прерывалась красными флагами из-за вылета болида Валттери Боттаса в гравийную зону.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" британец Джордж Расселл показал лучшее время в третьей свободной практике седьмого этапа "Формулы-1" - Гран-при Барселоны, который проходит на трассе Каталунья.
Лучший круг Расселл проехал за 1 минуту 15,679 секунды. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри (отставание - 0,214 секунды) из "Макларена", третье время показал монегаск Шарль Леклер (+0,243).
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