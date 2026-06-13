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Медведев не смог выйти в финал турнира в Хертогенбосе - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Теннис
 
19:59 13.06.2026
Медведев не смог выйти в финал турнира в Хертогенбосе

Медведев проиграл Майхшаку и не смог выйти в финал турнира в Хертогенбосе

© REUTERS / Benoit TessierДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
Даниил Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), уступив поляку Камилу Майхшаку в полуфинале.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
В полуфинальном матче Медведев (8-я ракетка мира) уступил поляку Камилу Майхшаку (76) со счетом 6:7 (4:7), 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Медведев провел вторую игру за сутки. Ранее он не смог не закончить в пятницу четвертьфинальный матч против хорвата Марина Чилича (47) из-за дождя. Встреча завершилась в субботу победой россиянина со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
30-летний Майхшак впервые в карьере сыграет в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соперником поляка станет австралиец Алекс де Минаур (6).
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ТеннисСпортДаниил МедведевМарин ЧиличАлекс де МинаурАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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