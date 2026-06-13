Рейтинг@Mail.ru
Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:11 13.06.2026 (обновлено: 15:14 13.06.2026)
Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Медведев обыграл Чилича и вышел в полуфинал травяного турнира в Хертогенбосе

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
  • Длительность матча составила 1 час 48 минут.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1 в пользу восьмой ракетки мира Медведева. Чилич занимает 47-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Длительность матча составила 1 час 48 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Libema Open
13 июня 2026 • начало в 14:30
Завершен
Даниил Медведев
2 : 16:23:66:1
Марин Чилич
Календарь Турнирная таблица История встреч
Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета.
В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
12 июня, 15:50
 
ТеннисСпортНидерландыДаниил МедведевМарин ЧиличАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Марокко
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Гаити
    Шотландия
    0
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    90
    94
  • Футбол
    Завершен
    Австралия
    Турция
    2
    0
  • Футбол
    14.06 20:00
    Германия
    Кюрасао
  • Футбол
    14.06 23:00
    Нидерланды
    Япония
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала