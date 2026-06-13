Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе.
- Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
- Длительность матча составила 1 час 48 минут.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 720 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1 в пользу восьмой ракетки мира Медведева. Чилич занимает 47-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Длительность матча составила 1 час 48 минут.
Libema Open
13 июня 2026 • начало в 14:30
Завершен
Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета.
В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком.
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
12 июня, 15:50