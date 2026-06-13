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Матвиенко возглавит делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии - РИА Новости, 13.06.2026
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
20:33 13.06.2026
Матвиенко возглавит делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии

Валентина Матвиенко возглавит делегацию на Форуме регионов России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии 25-26 июня в Минске, сообщили в МИД РФ.
В Минске и Минской области 25-26 июня состоится XIII Форум регионов России и Белоруссии по теме: "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России".
"С российской стороны в Белоруссию прибудет солидная делегация под руководством председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМинскРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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