Матвиенко возглавит делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии 25-26 июня в Минске, сообщили в МИД РФ.
В Минске и Минской области 25-26 июня состоится XIII Форум регионов России и Белоруссии по теме: "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России".
"С российской стороны в Белоруссию прибудет солидная делегация под руководством председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко", - говорится в комментарии на сайте ведомства.