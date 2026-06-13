Матвиенко возглавит делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит российскую делегацию на Форуме регионов РФ и Белоруссии 25-26 июня в Минске, сообщили в МИД РФ.

В Минске и Минской области 25-26 июня состоится XIII Форум регионов России и Белоруссии по теме: "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России".