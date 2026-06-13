В Ленинградской области подросток попал под домашний арест за поджог АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток поджег две автозаправочные станции в деревне Велигонты Ломоносовского района Ленинградской области.
- Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).
- Ломоносовским районным судом Ленинградской области в отношении 17-летнего жителя Санкт-Петербурга избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка после поджога двух АЗС в Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов региона.
В среду СУ СК по Ленобласти сообщило, что подросток поджег две автозаправочные станции самообслуживания в деревне Велигонты Ломоносовского района Ленинградской области. В ходе допроса он сообщил, что в мессенджере Telegram с ним вступил в переписку неизвестный, под влиянием и по указаниям которого он приобрел канистру бензина и поджег две заправочные станции. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).
"Ломоносовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 17-летнего жителя Санкт-Петербурга", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе уточнили, что обвиняемый ранее не судим. Следователь и прокурор настаивали на избрании несовершеннолетнему меры пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемый и его защитник возражали.