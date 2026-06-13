В Ленинградской области подросток попал под домашний арест за поджог АЗС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка после поджога двух АЗС в Ленинградской области, сообщает пресс-служба судов региона.

"Ломоносовский районный суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 17-летнего жителя Санкт-Петербурга", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что обвиняемый ранее не судим. Следователь и прокурор настаивали на избрании несовершеннолетнему меры пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемый и его защитник возражали.