Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пилот "Феррари" Шарль Леклер разбил свой болид за 8 минут 30 секунд до завершения третьего сегмента квалификации Гран-при Барселоны.
- Лучшее время в квалификации показал пилот "Мерседеса", британец Джордж Расселл.
- Шарль Леклер занял десятое место на стартовой решетке и выразил чувство стыда за свою аварию.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер признался, что испытывает чувство стыда за аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Барселоны - седьмого этапа чемпионата "Формулы-1", который проходит на трассе Каталунья.
Квалификация прошла в субботу. Лучшее время показал пилот "Мерседеса", британец Джордж Расселл. Леклер разбил свой болид за 8 минут 30 секунд до завершения третьего сегмента, врезавшись в ограждение в четвертом повороте. Монегаск занял десятое место на стартовой решетке. Гонка Гран-при Барселоны пройдет в воскресенье.
"Мне просто очень стыдно находиться здесь после такой аварии. Что я сделал? Я отпустил тормоза и попытался сохранить скорость. Думаю, мы были близки к тому, чтобы показать лучшее время, если не считать четвертого поворота. Я знал, что это слабое место, знал, что должен сделать все идеально на этом круге, и я пытался. Конечно, я сожалею об этом и, повторюсь, мне очень стыдно. Последние две гонки, в Канаде и Монако, проходили на очень сложных трассах, и это не облегчало задачу", - приводит слова Леклера Би-би-си со ссылкой на Sky Sports.
"В этот уик-энд ничего подобного не было. Машина была великолепна, просто потрясающая, а я не оправдал ожиданий", - добавил спортсмен.
Ранее Леклер на домашнем этапе в Монте-Карло не справился с управлением и врезался в стенку сначала в квалификации, а в гонке попал в аварию из-за проблем с тормозами. 3 июня команда "Феррари" продлила контракт с монегаском.