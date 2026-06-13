Леклер заявил, что ему стыдно за аварию в квалификации Гран-при Барселоны

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Монегасский пилот "Феррари" Шарль Леклер признался, что испытывает чувство стыда за аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Барселоны - седьмого этапа чемпионата "Формулы-1", который проходит на трассе Каталунья.

"В этот уик-энд ничего подобного не было. Машина была великолепна, просто потрясающая, а я не оправдал ожиданий", - добавил спортсмен.