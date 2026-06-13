"Это неправильно": Крикунов высказался о продаже экипировки Василевского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов не понимает решения продать экипировку вратаря клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с финала Кубка Стэнли 2021 года.
- Брат жены Василевского выставил на продажу его экипировку с Кубка Стэнли — 2021 за два миллиона рублей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ему непонятно решение продать экипировку вратаря клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского с финала Кубка Стэнли 2021 года.
По информации Telegram-канала "Маsh на спорте", брат жены Василевского выставил на продажу экипировку голкипера с Кубка Стэнли - 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за два миллиона рублей.
"Мне это непонятно, это не совсем правильно. Я бы свою экипировку продавать не стал, если бы отдавал, то просто как подарок", - сказал Крикунов.