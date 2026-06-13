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"Это неправильно": Крикунов высказался о продаже экипировки Василевского - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Хоккей
 
18:09 13.06.2026 (обновлено: 18:25 13.06.2026)
"Это неправильно": Крикунов высказался о продаже экипировки Василевского

Крикунов назвал решение продать экипировку вратаря Василевского неправильным

© Фото : Социальные сети Tampa-Bay LightningАндрей Василевский
Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Социальные сети Tampa-Bay Lightning
Андрей Василевский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов не понимает решения продать экипировку вратаря клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с финала Кубка Стэнли 2021 года.
  • Брат жены Василевского выставил на продажу его экипировку с Кубка Стэнли — 2021 за два миллиона рублей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ему непонятно решение продать экипировку вратаря клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрея Василевского с финала Кубка Стэнли 2021 года.
По информации Telegram-канала "Маsh на спорте", брат жены Василевского выставил на продажу экипировку голкипера с Кубка Стэнли - 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за два миллиона рублей.
"Мне это непонятно, это не совсем правильно. Я бы свою экипировку продавать не стал, если бы отдавал, то просто как подарок", - сказал Крикунов.
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