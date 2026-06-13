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Васильев: Василевский и Кучеров подтверждают высочайший класс нашего хоккея - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Хоккей
 
17:43 13.06.2026 (обновлено: 18:02 13.06.2026)
Васильев: Василевский и Кучеров подтверждают высочайший класс нашего хоккея

Васильев: включение Василевского и Кучерова в топ НХЛ говорит об уровне школы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Дмитрий Васильев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» включены в первую сборную звезд сезона-2025/26 НХЛ.
  • В топ-6 также вошли нападающие Джейсон Робертсон и Коннор Макдэвид, защитники Кейл Макар и Зак Веренски.
  • Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил высокий уровень российской школы хоккея, подтвержденный успехами Кучерова и Василевского.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Включение форварда клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова и его партнера по команде вратаря Андрея Василевского в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вновь подтверждает высокий уровень российской школы, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Также в топ-6 вошли нападающие Джейсон Робертсон ("Даллас Старз") и Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), защитники Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш") и Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс").
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"Включение двух наших игроков в число лучших в НХЛ подтверждает высочайший класс российского хоккея. Никита и Андрей уже давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных и очень полезных для команды хоккеистов лиги. И в этом сезоне Кучеров и Василевский снова подтвердили свой звездный статус. Приятно, что наши ребята вновь доказывают топовый уровень нашей хоккейной школы", - сказал Васильев.
"Так всегда было, и я очень надеюсь, что так всегда и будет", - добавил собеседник агентства.
Василевский по итогам регулярного чемпионата НХЛ 2005/26 во второй раз в карьере стал обладателем приза лучшему голкиперу "Везина Трофи". Кучеров занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, форварду во второй раз вручили "Харт Трофи" - как игроку, внесшему наибольший вклад в успех команды в чемпионате НХЛ.
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ХоккейСпортАндрей ВасилевскийДмитрий ВасильевНикита КучеровДаллас СтарзЭдмонтон ОйлерзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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