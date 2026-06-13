Краткий пересказ от РИА ИИ Форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский из клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» включены в первую сборную звезд сезона-2025/26 НХЛ.

В топ-6 также вошли нападающие Джейсон Робертсон и Коннор Макдэвид, защитники Кейл Макар и Зак Веренски.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил высокий уровень российской школы хоккея, подтвержденный успехами Кучерова и Василевского.

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Включение форварда клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиты Кучерова и его партнера по команде вратаря Андрея Василевского в первую сборную звезд сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вновь подтверждает высокий уровень российской школы, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Включение двух наших игроков в число лучших в НХЛ подтверждает высочайший класс российского хоккея. Никита и Андрей уже давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных и очень полезных для команды хоккеистов лиги. И в этом сезоне Кучеров и Василевский снова подтвердили свой звездный статус. Приятно, что наши ребята вновь доказывают топовый уровень нашей хоккейной школы", - сказал Васильев

"Так всегда было, и я очень надеюсь, что так всегда и будет", - добавил собеседник агентства.