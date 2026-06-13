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В Казахстане хотят ввести штрафы за мат в интернете - РИА Новости, 13.06.2026
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17:14 13.06.2026 (обновлено: 17:36 13.06.2026)
В Казахстане хотят ввести штрафы за мат в интернете

Правительство Казахстана хочет ввести штрафы за нецензурную брань в интернете

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Казахстана хотят ввести штрафы за нецензурную брань в интернете.
  • Законопроект предусматривает установление административной ответственности за мат на онлайн-платформах с соответствующими наказаниями: штраф, общественные работы или административный арест.
  • Проект планируется внести в законодательный орган в июне и рассмотреть в текущем году.
АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Власти Казахстана на законодательном уровне хотят ввести штрафы за нецензурную брань в интернете, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов.
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"На сегодняшний день разработан проект закона республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в кодекс республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа". Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах", - сказал Бектенов, отвечая на депутатский запрос о правовой оценке публичного использования нецензурных выражений на тренингах и мероприятиях, заявленных как образовательные.
По словам главы казахстанского правительства, документом предлагается внести изменения в статью 434 кодекса об административных правонарушениях, согласно которой нецензурная брань и иные подобные действия, нарушающие общественный порядок, уже образуют состав мелкого хулиганства и влекут административную ответственность.
"Такое поведение влечет за собой штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (около 180 долларов - ред.), или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов, либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", - напомнил Бектенов.
Также премьер сообщил, что законопроект планируется внести в законодательный орган уже в июне и рассмотреть в текущем году.
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