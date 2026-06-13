В Казахстане хотят ввести штрафы за мат в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Казахстана хотят ввести штрафы за нецензурную брань в интернете.

Законопроект предусматривает установление административной ответственности за мат на онлайн-платформах с соответствующими наказаниями: штраф, общественные работы или административный арест.

Проект планируется внести в законодательный орган в июне и рассмотреть в текущем году.

АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Власти Казахстана на законодательном уровне хотят ввести штрафы за нецензурную брань в интернете, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов.

« "На сегодняшний день разработан проект закона республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в кодекс республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа". Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах", - сказал Бектенов , отвечая на депутатский запрос о правовой оценке публичного использования нецензурных выражений на тренингах и мероприятиях, заявленных как образовательные.

По словам главы казахстанского правительства, документом предлагается внести изменения в статью 434 кодекса об административных правонарушениях, согласно которой нецензурная брань и иные подобные действия, нарушающие общественный порядок, уже образуют состав мелкого хулиганства и влекут административную ответственность.

"Такое поведение влечет за собой штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей (около 180 долларов - ред.), или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов, либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", - напомнил Бектенов.