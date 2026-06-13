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Футболист сборной Канады прокомментировал гол в стартовом матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
01:35 13.06.2026
Футболист сборной Канады прокомментировал гол в стартовом матче ЧМ

Ларин: всегда забиваю, когда Канада нуждается во мне

© REUTERS / Claudia GrecoКайл Ларин
Кайл Ларин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Кайл Ларин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины со счетом 1:1 в матче первого тура группы B чемпионата мира.
  • Канадцы впервые заработали очки на мировых первенствах, ранее они потерпели шесть поражений.
  • Кайл Ларин вышел на поле на 76-й минуте и через две минуты сравнял счет в матче.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Футболист сборной Канады Кайл Ларин заявил, что забивает каждый раз, когда в нем нуждается национальная команда.
В пятницу сборная Канады сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1) в матче первого тура группы B чемпионата мира в США, Канаде и Мексике. Канадцы впервые заработали очки на мировых первенствах, прежде они потерпели шесть поражений. Ларин появился на поле на 76-й минуте и спустя две минуты сравнял счет в матче, впервые коснувшись мяча.
"Для меня это был особенный матч. Я был готов прийти и помочь команде. Я думал, что голы придут сами собой. Я забиваю, когда Канада во мне нуждается, и всегда забивал. Я хочу играть в каждом матче. Я усердно тренируюсь с командой перед каждой игрой, чтобы играть в каждом матче, но иногда ты не можешь это контролировать. Нам просто нужно оставаться сосредоточенными. Мы будем играть дома и просто должны выложиться на полную", - приводит слова Ларина сайт Международной федерации футбола (ФИФА).
Ларину 31 год, нападающий представляет английский "Саутгемптон". С 31 голом в 91 матче он является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Канады.
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