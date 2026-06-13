Команда всегда доверяла Ядыкину, рассказал тренер погибшего хоккеиста

Краткий пересказ от РИА ИИ Тренер Виталий Черночуб сообщил, что команда всегда доверяла хоккеисту Егору Ядыкину.

Егор Ядыкин, погибший в башкирском Салавате, был бойцом и отличным парнем, всегда поддерживал молодых игроков команды и был отзывчивым человеком.

УФА, 13 июн - РИА Новости. Команда всегда доверяла хоккеисту Егору Ядыкину, погибшему в башкирском Салавате от случайного выстрела из ружья, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Виталий Черночуб.

В субботу Ядыкина похоронили в родном городе Салавате . Вместе с ним похоронили и его деда Василия.

Черночуб приехал в Башкирию проститься с Ядыкиным. Он рассказал агентству, что спортсмен всегда поддерживал молодых игроков команды.

"Он был боец, отличный парень, и по игре, и по отношению ко всему. Отзывчивый был, за команду, за коллектив. Я его тренировал четыре года. Егору было 18 лет, он дебютировал в ВХЛ . Сразу в полуфинале он играл. Бронзовую медаль завоевал. Всегда команда доверяла ему", - рассказал тренер.

Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду спортсмена. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.

По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.