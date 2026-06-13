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Команда всегда доверяла Ядыкину, рассказал тренер погибшего хоккеиста - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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16:20 13.06.2026
Команда всегда доверяла Ядыкину, рассказал тренер погибшего хоккеиста

Тренер Черночуб: команда всегда доверяла Ядыкину

© Фото : соцсети ХК "Омские Ястребы"Егор Ядыкин
Егор Ядыкин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : соцсети ХК "Омские Ястребы"
Егор Ядыкин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер Виталий Черночуб сообщил, что команда всегда доверяла хоккеисту Егору Ядыкину.
  • Егор Ядыкин, погибший в башкирском Салавате, был бойцом и отличным парнем, всегда поддерживал молодых игроков команды и был отзывчивым человеком.
УФА, 13 июн - РИА Новости. Команда всегда доверяла хоккеисту Егору Ядыкину, погибшему в башкирском Салавате от случайного выстрела из ружья, сообщил РИА Новости тренер спортсмена Виталий Черночуб.
В субботу Ядыкина похоронили в родном городе Салавате. Вместе с ним похоронили и его деда Василия.
Черночуб приехал в Башкирию проститься с Ядыкиным. Он рассказал агентству, что спортсмен всегда поддерживал молодых игроков команды.
"Он был боец, отличный парень, и по игре, и по отношению ко всему. Отзывчивый был, за команду, за коллектив. Я его тренировал четыре года. Егору было 18 лет, он дебютировал в ВХЛ. Сразу в полуфинале он играл. Бронзовую медаль завоевал. Всегда команда доверяла ему", - рассказал тренер.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии РИА Новости сообщали, что рядом с телом хоккеиста "Норильска" Ядыкина в Салавате было обнаружено тело еще одного мужчины. В правоохранительных органах агентству уточняли, что второе тело принадлежит деду спортсмена. Он совершил самоубийство после того, как произошло несчастье с внуком. Мужчина перед этим отправил аудиосообщение родным.
По предварительной версии правоохранительных органов, хоккеист ехал в машине с дедом, он случайно задел курок ружья и оружие выстрелило, попав в него.
Ядыкин выступал в ВХЛ за "Норильск" и "Омские Крылья". Всего на его счету в лиге 7 очков (2 гола + 5 передач) в 64 матчах.
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