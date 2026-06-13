Васильев назвал избрание Кибалко в ISU хорошим решением

"И альтернативная точка зрения хотя бы заставит многих задуматься – а все ли обстоит так однозначно, как им преподносится. Западным странам невыгодно, чтобы наши представители входили в число руководителей международных организаций. Поэтому избрание Александра Кибалко – хорошее для нас решение. Обидно, что в других видах спорта нет таких наших представителей, как в ISU. Но всему свое время, я не сомневаюсь, что все встанет на свои места. И когда станет ясно, что людям на Западе откровенно лгали, то возникнут бурные дискуссии", - добавил собеседник агентства.