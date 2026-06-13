Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кибалко избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU).
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что избрание Кибалко позволит высказывать альтернативную точку зрения на различные события и процессы в ответ на западную пропаганду.
- По мнению Васильева, западные страны не заинтересованы в том, чтобы представители из России занимали руководящие посты в международных организациях.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Избрание Александра Кибалко на должность вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU) позволит россиянину высказывать иностранной публике альтернативную порой лживой западной пропаганде точку зрения на различные события и процессы, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
В пятницу представитель Южной Кореи Ким Чже Ель был переизбран президентом ISU на конгрессе организации, проходящем на Тенерифе (Испания). Делегаты конгресса также избрали первым вице-президентом ISU венгра Дьердя Елека, а вице-президентом - Кибалко.
"Я думаю, что это в любом случае поможет нам. Потому что очень важна высказанная широкой публике альтернативная точка зрения. Сейчас такое время, что люди в западных странах подвержены колоссальному воздействию пропаганды, причем зачастую лживой пропаганды. Многие просто вообще не понимают того, о чем они говорят. И это касается не только конькобежного спорта и фигурного катания, но и всего Запада в целом", - сказал Васильев.
"И альтернативная точка зрения хотя бы заставит многих задуматься – а все ли обстоит так однозначно, как им преподносится. Западным странам невыгодно, чтобы наши представители входили в число руководителей международных организаций. Поэтому избрание Александра Кибалко – хорошее для нас решение. Обидно, что в других видах спорта нет таких наших представителей, как в ISU. Но всему свое время, я не сомневаюсь, что все встанет на свои места. И когда станет ясно, что людям на Западе откровенно лгали, то возникнут бурные дискуссии", - добавил собеседник агентства.