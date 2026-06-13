Призер Олимпиады-80 Борис Исаченко умер в возрасте 67 лет

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"Борис Валентинович был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников. Его опыт и знания стали основой для развития стрельбы из лука в Беларуси. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Бориса Валентиновича. Его вклад в спорт останется в памяти поколений", - говорится в сообщении комитета.