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Рядом с тренировочной базой сборной Ирана нашли труп - РИА Новости Спорт, 13.06.2026
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Футбол
 
13:37 13.06.2026 (обновлено: 13:38 13.06.2026)
Рядом с тренировочной базой сборной Ирана нашли труп

Возле тренировочной базы сборной Ирана в Тихуане нашли труп

© AP Photo / Riza OzelСборная Ирана перед товарищеским матчем с командой Коста-Рики
Сборная Ирана перед товарищеским матчем с командой Коста-Рики - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Riza Ozel
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возле стадиона в мексиканской Тихуане, где тренируется сборная Ирана, был найден труп со следами насилия.
  • Труп был обнаружен в багажнике брошенного внедорожника на парковке.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возле стадиона в мексиканской Тихуане, на котором тренируется сборная Ирана, был найден труп, пишет газета Jornada.
Отмечается, что труп со следами насилия был найден в багажнике брошенного на парковке внедорожника, который полиция решила досмотреть из-за распространявшегося оттуда неприятного запаха.
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"Труп был обнаружен напротив спортивного комплекса в Тихуане, где в настоящее время проводит тренировки сборная Ирана в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2026 года", - сказано в публикации.
РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в Тихуане превосходит общемировой в 11 раз.
Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
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