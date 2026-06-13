Рядом с тренировочной базой сборной Ирана нашли труп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Возле стадиона в мексиканской Тихуане, где тренируется сборная Ирана, был найден труп со следами насилия.
- Труп был обнаружен в багажнике брошенного внедорожника на парковке.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возле стадиона в мексиканской Тихуане, на котором тренируется сборная Ирана, был найден труп, пишет газета Jornada.
Отмечается, что труп со следами насилия был найден в багажнике брошенного на парковке внедорожника, который полиция решила досмотреть из-за распространявшегося оттуда неприятного запаха.
РИА Новости в конце мая, изучив статистику преступлений, выяснило, что средний показатель убийств в Тихуане превосходит общемировой в 11 раз.
Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в штате Аризона, однако на фоне вооруженного конфликта с США и беспокойства по поводу безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж 24 мая сообщил, что ходатайство было удовлетворено.
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе чемпионата мира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).