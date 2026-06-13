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В Госдуме призвали искать баланс в регулировании искусственного интеллекта - РИА Новости, 13.06.2026
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19:49 13.06.2026
В Госдуме призвали искать баланс в регулировании искусственного интеллекта

РИА Новости: Бабаков заявил о необходимости искать баланс в регулировании ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков заявил о необходимости искать баланс в регулировании искусственного интеллекта.
  • По его мнению, важно понимать, в каких направлениях возможно ограничение ИИ, так как без ограничения не бывает развития.
  • Политик подчеркнул, что ИИ должен содействовать продвижению всего того, что человечество может извлечь из этой темы, и призвал задуматься над тем, в каком направлении выстраивать систему контроля и регулирования.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Необходимо искать баланс в регулировании искусственного интеллекта, избегая двух крайностей - полного отсутствия контроля и тотального управления процессом, поскольку ни тот, ни другой подход не учитывают реальное воздействие технологий на человека, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
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"Ответ где-то посередине, надо искать, смотреть. Исходя из этого, мы должны, понимая всю ответственность, выстраивать приоритеты. Приоритеты того, где искусственный интеллект должен работать на человека, и видеть, где воздействие на эти сферы может негативно проявляться в тех или иных сферах", - сказал Бабаков.
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Он отметил, что разбираясь с содержательной частью искусственного интеллекта, важно понимать, в каких направлениях возможно ограничение, ведь без ограничения не бывает развития.
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"Вопрос в том, что является приоритетом, масштабом и так далее. Это спорная тема, надо на нее смотреть объективно. То есть вот это полярное суждение - "давайте никак не регулировать" - и что само событие в своем развитии приведет человечество к необходимому результату, оно имеет определенные существенные недоработки с точки зрения осознания масштаба воздействия на человека. А с другой стороны, такие достаточно иногда очень яркие заявления, что "давайте контролировать весь процесс", тоже наталкиваются на то, что мы столкнемся с объективной реальностью", - пояснил вице-спикер.
Бабаков подчеркнул, что ИИ должен содействовать продвижению всего того, что человечество может извлечь из этой темы. По его словам, впервые в истории человечества мир столкнулся с таким быстрым и массовым внедрением самых современных систем информации, их учета, обработки и включения в процесс обслуживания деятельности человека.
"Исходя из этого, поскольку массовость и скорость играют теперь большую роль, мы должны задуматься над тем, в каком направлении мы должны выстраивать систему контроля и регулирования", - подытожил политик.
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ТехнологииАлександр БабаковГосдума РФСправедливая Россия
 
 
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