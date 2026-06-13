В Госдуме призвали искать баланс в регулировании искусственного интеллекта

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"Вопрос в том, что является приоритетом, масштабом и так далее. Это спорная тема, надо на нее смотреть объективно. То есть вот это полярное суждение - "давайте никак не регулировать" - и что само событие в своем развитии приведет человечество к необходимому результату, оно имеет определенные существенные недоработки с точки зрения осознания масштаба воздействия на человека. А с другой стороны, такие достаточно иногда очень яркие заявления, что "давайте контролировать весь процесс", тоже наталкиваются на то, что мы столкнемся с объективной реальностью", - пояснил вице-спикер.