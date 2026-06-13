Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Госдумы предложили изменить требования к дорожным ограждениям - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 13.06.2026
Депутаты Госдумы предложили изменить требования к дорожным ограждениям

Миронов и Гусев предложили изменить требования к дорожным ограждениям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили изменить технические требования к дорожным ограждениям и правила нанесения разметки для повышения безопасности движения на мотоциклах.
  • Инициатива включает предложения по оборудованию тросовых отбойников металлической полосой и изменению состава материалов дорожной разметки для усиления противоскользящих свойств.
  • Авторы инициативы просят министра транспорта Андрея Никитина рассмотреть возможность внесения изменений в действующие ГОСТы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили изменить технические требования к дорожным ограждениям и правила нанесения разметки для повышения безопасности движения на мотоциклах.
Официальное обращение министру транспорта Андрею Никитину имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Дмитрий Гусев.
Беременная женщина держит результат УЗИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных женщин
31 мая, 04:23
"Просим Вас рассмотреть возможность поручить профильным департаментам Минтранса России подготовить и внести изменения в действующие ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ 33128-2014 в указанной части, в том числе проанализировать целесообразность дополнения ГОСТ Р 51256-2018 измеримым параметром коэффициента сцепления дорожной разметки по образцу ГОСТ Р 51256-99", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что на днях "Справедливая Россия" провела в Госдуме учредительное заседание общественного объединения "Мотопарламент" и приняла декларацию новой организации.
"В документе говорится о повышении безопасности дорожного движения, профилактике аварийности, подготовке совместных предложений для изменения законодательства", – рассказал он.
Технический эксперт проводит осмотр автобуса - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей
11 июня, 16:36
По словам лидера партии, вместе с депутатами от думской фракции "Справедливая Россия" представители "Мотопарламента" выработали предложения для внесения изменений в действующие ГОСТы.
"Они касаются оборудования тросовых отбойников металлической полосой, изменения состава материалов дорожной разметки для усиления противоскользящих свойств, и эти инициативы легли в основу письма в Минтранс", - отметил Миронов.
Гусев, комментируя инициативу, в разговоре с РИА Новости добавил, что сегодня тросовые отбойники хорошо выполняют задачу удержания машин, но при падении мотоциклиста такая конструкция может привести к тяжелейшим травмам.
"Разметка не должна превращаться в скользкую ловушку. Особенно в дождь, когда мотоциклисту достаточно наехать на участок с плохим сцеплением, чтобы потерять управление. Если раньше в стандарте был измеримый показатель, который позволял контролировать безопасность разметки, логично вернуть такой подход и закрепить обязательные методы проверки", - подчеркнул он.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В Госдуме предложили регламентировать сроки отключения горячей воды летом
10 июня, 13:35
 
РоссияСергей МироновГосдума РФСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала