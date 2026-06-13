Депутаты Госдумы предложили изменить требования к дорожным ограждениям

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили изменить технические требования к дорожным ограждениям и правила нанесения разметки для повышения безопасности движения на мотоциклах.

Инициатива включает предложения по оборудованию тросовых отбойников металлической полосой и изменению состава материалов дорожной разметки для усиления противоскользящих свойств.

Авторы инициативы просят министра транспорта Андрея Никитина рассмотреть возможность внесения изменений в действующие ГОСТы.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили изменить технические требования к дорожным ограждениям и правила нанесения разметки для повышения безопасности движения на мотоциклах.

Официальное обращение министру транспорта Андрею Никитину имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат парламентской фракции Дмитрий Гусев.

"Просим Вас рассмотреть возможность поручить профильным департаментам Минтранса России подготовить и внести изменения в действующие ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ 33128-2014 в указанной части, в том числе проанализировать целесообразность дополнения ГОСТ Р 51256-2018 измеримым параметром коэффициента сцепления дорожной разметки по образцу ГОСТ Р 51256-99", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что на днях " Справедливая Россия " провела в Госдуме учредительное заседание общественного объединения "Мотопарламент" и приняла декларацию новой организации.

"В документе говорится о повышении безопасности дорожного движения, профилактике аварийности, подготовке совместных предложений для изменения законодательства", – рассказал он.

По словам лидера партии, вместе с депутатами от думской фракции "Справедливая Россия" представители "Мотопарламента" выработали предложения для внесения изменений в действующие ГОСТы.

"Они касаются оборудования тросовых отбойников металлической полосой, изменения состава материалов дорожной разметки для усиления противоскользящих свойств, и эти инициативы легли в основу письма в Минтранс", - отметил Миронов.

Гусев, комментируя инициативу, в разговоре с РИА Новости добавил, что сегодня тросовые отбойники хорошо выполняют задачу удержания машин, но при падении мотоциклиста такая конструкция может привести к тяжелейшим травмам.